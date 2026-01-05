Rincaro Tangenziale scatta la protesta | le iniziative in campo

La recente variazione del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti. L’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori, ha richiesto maggiore trasparenza sui costi e sull’utilizzo dei proventi provenienti dai rincari. In risposta, è prevista una nuova iniziativa legale, volta a tutelare i diritti dei cittadini e a ottenere chiarimenti sulla gestione delle tariffe.

Trasparenza sui costi, e sulla destinazione dei proventi del pedaggio della Tangenziale di Napoli. È la richiesta avanzata dall'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'associazione Noi Consumatori, che annuncia una nuova iniziativa legale dopo l'ultimo aumento della tariffa, passata da 1 a 1,05.

Aumento del pedaggio e caos ai caselli: protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli - Il nuovo anno si apre con un aumento del pedaggio e il traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli. 2anews.it

Scatta aumento pedaggio Tangenziale a Napoli, code ai caselli - Da oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli costa un euro e 5 centesimi, in seguito al ricorso dei concessionari delle autostrade alla Corte Costituzionale che chiedevano l'adeguamento delle tarif ... ansa.it

Domani mattina a Fuorigrotta la protesta dei cittadini sull'ennesimo rincaro della Tangenziale - facebook.com facebook

