Rimpatriata dei cinquantenni a Torrevecchia Teatina festa per la classe 1975

Domenica 4 gennaio a Torrevecchia Teatina si è tenuta una rimpatriata tra i cinquantenni della classe 1975, organizzata presso il ristorante Antico Ulivo. Un’occasione per ritrovare vecchi amici, condividere ricordi e trascorrere una serata in compagnia, rafforzando i legami di un gruppo che si ritrova con piacere per celebrare il passato e rinnovare l’amicizia.

