riforma del condominio nuove regole e competenze per abbattere cause e liti

La recente proposta di legge sulla disciplina condominiale, presentata a Firenze il 5 gennaio 2026, introduce nuove regole e competenze per gli edifici condivisi. L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre i conflitti e favorire una gestione più efficace delle proprietà comuni. Questa riforma mira a chiarire ambiti di competenza e a prevenire controversie, contribuendo a un ambiente condominiale più equilibrato e trasparente.

Firenze, 5 gennaio 2026 – E’ stata da poco presentata in Parlamento la proposta di legge sulla disciplina condominiale. Si tratta, in particolare, della Pdl numero 2962 (AC 2692) che ha l’obiettivo di ridefinire in modo organico la gestione condominiale. È quindi un’esigenza trasversale e molto sentita quella di adeguare il quadro normativo alle mutate situazioni del condominio. Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in materia e tra i pochi addetti ai lavori presenti in aula al momento dell’illustrazione della Pdl. Santarelli Luca Quali le novità di questa proposta? “La proposta non è altro che un correttivo dovuto a oltre dodici anni dall’entrata in vigore della legge 2202012. 🔗 Leggi su Lanazione.it

