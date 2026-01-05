Riapre al Palacongressi di Agrigento la stagione teatrale con

“Rumori fuori scena”, l’inossidabile cavallo di battaglia della compagnia Attori & Tecnici, a oltre 40 anni dal debutto arriva ad Agrigento. Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Attilio Corsini e un cast guidato da Sabrina Pellegrino, Carlo Lizzani e Stefano Messina, aprirà il nuovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Riflessi d'autore" al Palacongressi, il sipario si riapre con la commedia "Rumori fuori scena"

Leggi anche: “Rumori fuori scena” al Palacongressi, Aronica: "Apriamo il 2026 con lo spettacolo dei record"

Leggi anche: Risate senza sosta con ’Rumori fuori scena’ al Politeama

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Rumori fuori scena” al Palacongressi, Aronica: Apriamo il 2026 con lo spettacolo dei record; Rumori fuori scena al Palacongressi Aronica | Apriamo il 2026 con lo spettacolo dei record.

“Rumori fuori scena” al Palacongressi, Aronica: "Apriamo il 2026 con lo spettacolo dei record" - L’8 gennaio nuovo appuntamento in cartellone con la storica commedia di Michael Frayn, sui palcoscenici ormai da più di 40 anni. agrigentonotizie.it