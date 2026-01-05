Riflessi d' autore al Palacongressi il sipario si riapre con la commedia Rumori fuori scena
Riapre al Palacongressi di Agrigento la stagione teatrale con
“Rumori fuori scena”, l’inossidabile cavallo di battaglia della compagnia Attori & Tecnici, a oltre 40 anni dal debutto arriva ad Agrigento. Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Attilio Corsini e un cast guidato da Sabrina Pellegrino, Carlo Lizzani e Stefano Messina, aprirà il nuovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
