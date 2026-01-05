Richiami alimentari nuovo allarme a inizio 2026 | mozzarella di bufala sotto osservazione

All'inizio del 2026 si registra un nuovo richiamo alimentare, questa volta riguardante la mozzarella di bufala. Dopo un 2025 segnato da diversi ritiri di prodotti, le autorità sanitarie monitorano attentamente la sicurezza di alimenti tradizionali e di uso quotidiano. La situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per tutelare la salute dei consumatori e garantire la qualità dei prodotti in commercio.

L’anno nuovo si apre nel segno dei richiami alimentari, dopo un 2025 già caratterizzato da numerosi ritiri di prodotti destinati a consumatori con esigenze specifiche. Anche nei primi giorni del 2026, infatti, il Ministero della Salute ha segnalato diversi provvedimenti che riguardano prodotti senza glutine, latticini e alimenti ittici, con potenziali rischi per la sicurezza alimentare. Tra i primi richiami dell’anno figurano alcuni pandori senza glutine, ma anche senza lattosio e aproteici, destinati a consumatori celiaci o con particolari necessità nutrizionali. Il motivo del ritiro è la possibile presenza di corpi estranei, che rende il consumo del prodotto potenzialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

