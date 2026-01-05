Ricercato per aver stuprato bambine si nascondeva in Italia | arrestato nel parcheggio di un supermercato
Un uomo di 41 anni, brasiliano e ormai cittadino italiano, ricercato per aver commesso reati di abuso su minori, è stato arrestato in Italia. L’individuo si nascondeva in un parcheggio di un supermercato. Condannato nel suo Paese d’origine per presunti abusi su bambine, ora dovrà affrontare le procedure di estradizione e giudizio nel nostro sistema giudiziario.
"Stupro di persone vulnerabili", questa l'accusa con cui un 41enne brasiliano, naturalizzato italiano, era stato condannato nel suo Paese di origine. Dopo la sentenza, l'uomo era fuggito e da tempo risultava latitante. È stato arrestato nel parcheggio di un supermercato di Cuorgnè (Torino) il 30. 🔗 Leggi su Today.it
