Un uomo di 41 anni, brasiliano e ormai cittadino italiano, ricercato per aver commesso reati di abuso su minori, è stato arrestato in Italia. L’individuo si nascondeva in un parcheggio di un supermercato. Condannato nel suo Paese d’origine per presunti abusi su bambine, ora dovrà affrontare le procedure di estradizione e giudizio nel nostro sistema giudiziario.

"Stupro di persone vulnerabili", questa l'accusa con cui un 41enne brasiliano, naturalizzato italiano, era stato condannato nel suo Paese di origine. Dopo la sentenza, l'uomo era fuggito e da tempo risultava latitante. È stato arrestato nel parcheggio di un supermercato di Cuorgnè (Torino) il 30. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ricercato per aver stuprato bambine, si nascondeva in Italia: arrestato nel parcheggio di un supermercato

Stuprata e messa incinta una bambina di 12 anni - Il verdetto è a favore del 67enne, ecco cosa ha detto in tribunale.

Abusa di bambine per 6 anni e si dà alla fuga, latitante stupratore arrestato: «Deve scontare 20 anni» - Era un ricercato internazionale per violenza sessuale ripetuta su bambine ed è stato arrestato a Torino. msn.com