Ricerca For Women in Science | candidature entro il 30 gennaio

È aperta fino al 30 gennaio la candidatura per il Premio L’Oréal-Unesco “For Women in Science” Young Talents Italia 2025-2026. Il premio riconosce sei ricercatrici nelle discipline delle scienze della vita, ambientali, matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche e tecnologiche, assegnando 20 mila euro ciascuna per supportare i loro progetti di ricerca. Un’opportunità per promuovere il talento femminile nel settore scientifico.

C’è tempo fino al 30 gennaio per partecipare al bando 2025-2026 del Premio L’Oréal-Unesco “For Women in Science” Young Talents Italia, che assegnerà a sei ricercatrici nei campi delle Scienze della vita, Scienze ambientali, Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria e Tecnologie un premio di 20 mila euro ciascuna per portare avanti la propria attività di ricerca e i propri progetti di studio. Il programma, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, nei suoi 23 anni di storia ha premiato 124 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science; Scienziata cassinettese tra le eccellenze Unesco.

