Riappare il cavaliere di Pazienza Braschi lo ha scovato in una mostra | Adesso torni a Cesena

Il cavaliere di Pazienza, scomparso da tempo, è stato recentemente ritrovato da Daniele Braschi in una mostra a Cesena. La scoperta rappresenta un importante passo per la conservazione e la valorizzazione dell’opera. Braschi, cofondatore della Giostra dell’Incontro e promotore di tradizioni medievali, ha riacceso l’interesse su un personaggio che aveva quasi lasciato il ricordo. Ora, il cavaliere torna a casa, tra le testimonianze artistiche e culturali della città.

Cesena, 5 gennaio 2026 – L'hanno ritrovato. Quando ormai oltreché con le tracce si era perduta anche la speranza, un cavaliere senza macchia e senza paura (leggi Daniele Braschi co-rifondatore della Giostra dell'Incontro di Cesena e animatore di una scuola di cavalieri che riporta le sfide medievali nella piazze d'Italia) ha fatto l'impresa: ritrovare il mitico cavaliere dipinto da Andrea Pazienza. Quello che intorno al 1984 'difendeva' la fontana del Masini racchiusa in una impalcatura sotto ai ferri dell'ennesimo restauro. Più sacro del Graal, per i cesenati che lo ricordano rampante (quattro metri per tre) al centro della Piazza del Popolo, quel dipinto su tavolato era stato smantellato con assai scarsa sensibilità insieme all'impalcatura che rivestiva la fontana, e forse (si credeva) rottamato.

