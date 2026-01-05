RFI Gruppo FS | operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano Neve e Gelo su tutta la rete ferroviaria nazionale. Questo intervento mira a gestire eventuali criticità legate a condizioni atmosferiche avverse, garantendo la sicurezza e la continuità dei servizi ferroviari. La misura è stata predisposta per affrontare con efficacia nevicate e gelate, assicurando il normale funzionamento delle linee e la tutela di passeggeri e operatori.

È attivo su tutta l'infrastruttura il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio. Il Piano entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di Avverse Condizioni Meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l'organizzazione della rete all'intensità degli eventi atmosferici.

