RFI attiva il piano neve e gelo su tutta la rete nazionale

Da romatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

RFI ha attivato il Piano Neve e Gelo su tutta la rete ferroviaria nazionale per affrontare le condizioni climatiche avverse. Questa misura mira a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi durante eventi di neve, gelo e ghiaccio, riducendo eventuali disagi per i passeggeri e mantenendo l’efficienza delle operazioni ferroviarie.

Per gestire al meglio i possibili disagi provocati dalla neve, gelo e ghiaccio RFI ha attivato su tutta la rete ferroviaria nazionale il Piano Neve e Gelo garantendo così la continuità del servizio. Il piano, che si attiverà in base ai bollettini meteo diramati dal Dipartimento della Protezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

