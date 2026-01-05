RFI attiva il piano neve e gelo su tutta la rete nazionale

RFI ha attivato il Piano Neve e Gelo su tutta la rete ferroviaria nazionale per affrontare le condizioni climatiche avverse. Questa misura mira a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi durante eventi di neve, gelo e ghiaccio, riducendo eventuali disagi per i passeggeri e mantenendo l’efficienza delle operazioni ferroviarie.

Per gestire al meglio i possibili disagi provocati dalla neve, gelo e ghiaccio RFI ha attivato su tutta la rete ferroviaria nazionale il Piano Neve e Gelo garantendo così la continuità del servizio. Il piano, che si attiverà in base ai bollettini meteo diramati dal Dipartimento della Protezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - RFI attiva il piano neve e gelo su tutta la rete nazionale Leggi anche: RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo Leggi anche: Neve e gelo sulla rete ferroviaria, Rfi (gruppo Fs) attiva il sistema di gestione preventiva Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. RFI ha attivato il Piano Neve e Gelo: tutto pronto per affrontare eventuali criticità - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano Neve e Gelo su tutta l'infrastruttura nazionale, per gestire in modo efficace eventuali criticità sulla rete ferroviaria che si ... finanza.repubblica.it

Gruppo FS, RFI: operativo su tutta la rete ferroviaria nazionale il Piano Neve e Gelo - Misure preventive, coordinamento operativo e informazione ai passeggeri per garantire sicurezza e continuità del servizio in caso di neve e gelo ... affaritaliani.it

RFI: operativo il piano neve e gelo su tutta la rete ferroviaria - Piano neve e gelo operativo su tutta la linea ferroviaria dal 5 gennaio 2026. trasporti-italia.com

Esplosione a Crans-Montana, il Niguarda attiva il piano maxi emergenze. Possibili trasferimenti di feriti gravi al Centro Grandi Ustioni di Milano tra stasera e domani Articolo nei commenti - facebook.com facebook

#CapodannoFirenze: piano mobilità 2026. ZTL attiva non-stop fino alle 8 del 1° gennaio. Tramvia T1 e T2 attiva tutta la notte (corse ogni 10'). Bus 6, 11, 14, 17, 23 potenziati fino alle 2:30. Parcheggi a 1€ (ore 18-24) con app BMOVE. #Capodanno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.