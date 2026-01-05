Renzi svela tutto | l’offerta americana rifiutata dopo il referendum

Matteo Renzi rivela dettagli sulla proposta “americana” che aveva rifiutato dopo il referendum costituzionale del 2016. A distanza di anni, l’ex premier ricostruisce un episodio chiave della sua esperienza politica, offrendo una prospettiva inedita su quel periodo. Questa testimonianza aiuta a comprendere meglio le decisioni e le dinamiche che hanno segnato la sua leadership.

A distanza di anni dal referendum costituzionale del 2016, Matteo Renzi torna a raccontare uno dei passaggi più delicati della sua carriera politica. In un’intervista rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio ripercorre le ore della sconfitta referendaria e svela un retroscena rimasto finora sullo sfondo: le offerte di lavoro arrivate dagli Stati Uniti, rifiutate per una scelta che definisce consapevole e serena. Il referendum del 2016 e la fine dell’esperienza a Palazzo Chigi. Renzi spiega di aver compreso l’esito del voto prima ancora della chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Renzi svela tutto: l’offerta “americana” rifiutata dopo il referendum Leggi anche: Stop all’assegno divorzile con un’offerta di lavoro rifiutata, c’è la conferma Leggi anche: Calciomercato Milan, prima offerta per Souza rifiutata: alla finestra anche Barcellona, Chelsea e Bayern Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma cambia volto: l'assessore Alessandro Onorato svela i piani per la Fontana di Trevi, con un biglietto a pagamento che partirà a febbraio, per garantire maggiore sicurezza e rispetto verso uno dei monumenti più iconici del mondo. Onorato, inoltre, critica la - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.