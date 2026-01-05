Renzi | Maduro ha distrutto il Venezuela ma ormai il diritto è una pia illusione L’Europa? Guscio vuoto

Il senatore Matteo Renzi commenta la situazione in Venezuela, sottolineando come il deposto regime di Maduro rappresenti la fine di un’epoca, mentre mette in discussione il rispetto del diritto internazionale. Secondo Renzi, l’Europa appare ormai un “guscio vuoto” di fronte a tali eventi, evidenziando le sfide della comunità internazionale nel mantenere principi e valori condivisi in contesti di crisi politica e istituzionale.

Roma – Senatore Matteo Renzi, Trump ha deposto Maduro in Venezuela. Prevale più la fine di un regime o la messa in discussione del diritto internazionale? “È la fine di un regime, questo è sicuro. Maduro ha distrutto il Venezuela, uno dei Paesi più ricchi e più belli del mondo. La sua feroce dittatura ha incarcerato e ucciso oppositori gettando sul lastrico milioni di cittadini. Il Venezuela senza Maduro sarà un Paese migliore”. E il diritto internazionale che fine fa? Non rischiamo di assuefarci alle sue violazioni? “Triste dirlo, ma siamo già assuefatti. Tecnicamente Maduro non era riconosciuto come presidente per i suoi brogli elettorali: dunque lui per primo era fuorilegge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

