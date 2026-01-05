Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo

Renato Zanella è stato nominato nuovo Direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo. Coreografo e direttore di riconosciuta esperienza internazionale, assumerà la guida del Corpo di Ballo del teatro napoletano. La nomina mira a valorizzare il patrimonio artistico del teatro e a rafforzare la presenza della danza nel panorama culturale di Napoli. Napoli, 2 ottobre 2023.

Coreografo e direttore di fama internazionale, guiderà il Corpo di Ballo del Massimo napoletano. Napoli 02.01.2026 – di Napoli. Nato a Verona e formatosi al Centre de Danse International Rosella Hightower di Cannes, Renato Zanella vanta una carriera artistica di assoluto rilievo come danzatore, coreografo e direttore artistico. Nel corso di oltre quarant'anni di attività ha ricoperto incarichi di vertice presso importanti istituzioni europee, tra cui il Balletto dell'Opera di Stato di Vienna, il Balletto di Stoccarda, l'Opera Nazionale Greca di Atene, l'Opera Nazionale Rumena di Bucarest, la Fondazione Arena di Verona e, più recentemente, il Balletto Nazionale Sloveno di Lubiana, da lui diretto fino al 2025.

