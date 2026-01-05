Regione rispuntano i nomi di Sibilia e Cammarano per le aree interne

Nella regione Campania, il nuovo presidente ha annunciato un cambiamento nelle strategie per le aree interne, rispuntando i nomi di Sibilia e Cammarano. Dopo le prime ipotesi di assessorato e il passaggio a una cabina di regia, si delineano nuove modalità di intervento. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel rilancio delle zone interne, con attenzione alle esigenze e alle priorità di queste aree.

Dopo una prima ipotesi di assessorato e il successivo passaggio a una cabina di regia, arriva un nuovo cambio di rotta sulle aree interne da parte del nuovo Presidente della Regione Campania. Roberto Fico ha deciso di rivedere l'impostazione iniziale, scegliendo di non assegnare una delega autonoma e di trattenere per sé la competenza, così come già fatto per Sanità, Bilancio e Fondi europei. Una scelta che punta a rafforzare il coordinamento politico e strategico dei dossier più delicati, che verranno comunque seguiti operativamente da un team di esperti chiamati a supportare il lavoro del presidente.

