Regione Fico incontra gli assessori | Avanti con spirito di squadra ecco le priorità

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia gli assessori regionali. L'incontro ha avuto l'obiettivo di condividere le priorità e rafforzare la collaborazione all’interno della Giunta. Un momento di confronto volto a definire le linee strategiche per il prossimo periodo, con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio e alla coesione tra le diverse componenti dell’amministrazione regionale.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. “Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Abbiamo avviato - sottolinea il nuovo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Niente giunta, Fico incontra gli assessori per caffè e sfogliatelle Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale; Campania, Fico lunedì incontra gli assessori: c’è il caso dell’ex sindaco Cuomo; Regione Campania, le grane del presidente Fico: Cuomo assessore differito dallo stop della prefettura; Ecco la squadra di Fico in Campania: dal vice di De Luca alla quota Mastella. Regione Campania, Fico incontra i nuovi assessori - Il primo incontro per conoscersi, e prendere confidenza con il Palazzo della Regione. msn.com

Giunta regionale Campania, sprint finale di Fico: atteso l’annuncio ufficiale degli assessori - Ultimi nodi da sciogliere e deleghe da assegnare: il nuovo governatore Roberto Fico è al rush finale per la composizione della giunta regionale ... 2anews.it

Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice - Per i Cinque stelle, Gilda Sportiello lascia il parlamento e torna in Campania. napolitoday.it

*Regione Campania, per la Giunta Fico, la tegola Cuomo* Il Viminale contesta la tempistica delle dimissioni da sindaco di Portici, configurando una potenziale incompatibilità Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #sindac - facebook.com facebook

Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente #roberto fico x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.