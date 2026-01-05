Regali da Spiderman alle bambine e ai bambini ricoverati in pediatria all' ospedale del Valdarno

Questa mattina, il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi ha ricevuto la visita di Spiderman, che ha portato regali ai bambini e alle bambine ricoverati. Un gesto di attenzione e solidarietà, volto a rendere il soggiorno ospedaliero un momento più sereno e piacevole per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Una visita speciale ha animato stamani il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi, quando Spiderman è giunto in corsia per portare un saluto e doni. Stupore e curiosità nei piccoli pazienti, che hanno apprezzato la novità della visita - è la prima volta che un eroe dei fumetti fa visita in ospedale - e nel personale, che ha accolto Spiderman con calore. Qualche battuta, qualche foto e poi tanti regali, per un piacevole fuori programma che ha portato il sorriso in corsia. "Una visita certamente inusuale, quella di oggi, che ha portato una ventata di novità all'interno del reparto e un sorriso in più sul volto dei nostri piccoli pazienti - ha commentato la Direttrice UOC Pediatria e Neonatologia Sara Casalini.

