Regalaci le rose ambulante si rifiuta | gruppo di ragazzini lo picchia e gli spacca il naso L’aggressione ad Ancona

A Ancona, un ambulante bengalese di 53 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di alcuni giovani, dopo aver rifiutato di regalare dei fiori. L'episodio evidenzia le tensioni sociali e la vulnerabilità degli operatori ambulanti. La vicenda, ancora sotto indagine, solleva riflessioni sulla sicurezza e il rispetto nelle relazioni quotidiane.

«Ci regali i fiori che vendi?». È stata questa richiesta a scatenare la violenza di un branco di giovani ad Ancona, che ha aggredito un ambulante bengalese di 53 anni, residente in Lombardia. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo stava lavorando vendendo rose ai clienti di alcuni locali, quando un gruppo di 4-5 ragazzi lo ha circondato pretendendo di avere i fiori. Al suo rifiuto, sono subito scattati calci e pugni, con conseguenze gravi. Secondo quanto ricostruisce il Corriere Adriatico, l’uomo ha una frattura del setto nasale e contusioni varie al volto e al torace, con una prognosi iniziale di venti giorni. 🔗 Leggi su Open.online

