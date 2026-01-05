Dopo sette anni dalla sua uscita, Red Dead Redemption 2 mantiene vivo l'interesse dei giocatori, che scoprono ancora dettagli nascosti nel gioco. Recentemente, la community ha individuato un nuovo easter egg, rimasto nascosto per tutto questo tempo. Questa scoperta dimostra come il titolo continui a offrire spunti di esplorazione e analisi, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e appassionate nel corso degli anni.

A sette anni dal lancio, Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere la sua community: i fan hanno individuato un nuovo easter egg rimasto nascosto per anni, dando il via a una vera e propria caccia al tesoro collettiva. Precisiamo immediatamente che il segreto è complesso, frammentato e ancora incompleto, ma sta già attirando l’attenzione di appassionati e analisti. Ancora una volta, il mondo creato da Rockstar Games dimostra una profondità fuori dal comune. Il mistero ruota attorno a una serie di simboli legati a ragnatele e pali del telegrafo disseminati nella mappa di gioco. Tutto ha inizio nei pressi di Heartland Oil Fields, dove su un palo compare uno strano simbolo simile a un ragno, visibile esclusivamente tra le 3:00 e le 4:00 del mattino. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Red Dead Redemption 2, i fan stanno svelando un easter egg dopo 7 anni

Leggi anche: John marston di red dead redemption fa riferimento segreto a arthur morgan di red dead redemption 2

Leggi anche: Red dead redemption 3 il setting perfetto per la corsa all oro secondo i fan

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Red Dead Redemption 2, i fan aggiungono una feature bagnata; Red Dead Redemption iOS: Trucchi e Mappe del Tesoro per iPhone; Red Dead Redemption 2, Jeffrey Dean Morgan si candida per un potenziale film; Red Dead Redemption 2: lo Spider Dream Mystery svela un intricato puzzle notturno nella mappa.

Dopo 7 anni, Red Dead Redemption 2 ha ancora un segreto che i fan stanno svelando passo passo - I fan di Red Dead Redemption 2 stanno ancora indigando sui misteri non risolti nel videogioco e attualmente sono bloccati su una caccia al tesoro legata a ragnatele e pali del telegrafo. multiplayer.it