Recuperare dolci natalizi per donarli alle mense sociali | Foodbusters in prima linea con Rana e Giulia Cimarelli

Dopo le festività natalizie, molte case conservano ancora dolci e prodotti alimentari non consumati. Per evitare sprechi e aiutare chi ha bisogno, Foodbusters Odv avvia la settima edizione di “Dopo Natale sono tutti più buoni”. L’iniziativa prevede il recupero di dolci natalizi per donarli alle mense sociali, sostenendo così la solidarietà e l’inclusione nelle comunità locali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.