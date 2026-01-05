Recuperare dolci natalizi per donarli alle mense sociali | Foodbusters in prima linea con Rana e Giulia Cimarelli
Dopo le festività natalizie, molte case conservano ancora dolci e prodotti alimentari non consumati. Per evitare sprechi e aiutare chi ha bisogno, Foodbusters Odv avvia la settima edizione di “Dopo Natale sono tutti più buoni”. L’iniziativa prevede il recupero di dolci natalizi per donarli alle mense sociali, sostenendo così la solidarietà e l’inclusione nelle comunità locali.
ANCONA – Dopo le festività natalizie, quando in molte case restano alimenti confezionati integri e non consumati come panettoni, torroni, dolci natalizi e strenne alimentari, torna per la settima edizione l’iniziativa solidale “Dopo Natale sono tutti più buoni”, promossa da Foodbusters Odv. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
