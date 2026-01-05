Reale riparte dall’Avellino | nuova occasione in Serie B per il talento della Roma

Filippo Reale, giovane difensore classe 2006, torna in Serie B con l’Avellino dopo aver trascorso la prima parte della stagione in prestito alla Juve Stabia. Rientrato alla Roma, il suo trasferimento in Irpinia rappresenta un’altra tappa importante nel suo percorso di crescita nel calcio professionistico. La nuova avventura in Serie B offre a Reale l’opportunità di continuare a sviluppare le proprie qualità in un contesto competitivo.

Il futuro di  Filippo Reale  riparte dalla Serie B e lo fa passando dall’ Irpinia. Il difensore classe 2006, rientrato alla Roma dopo la  prima parte di stagione trascorsa in prestito alla Juve Stabia, resta dunque nel campionato cadetto e  diventa ufficialmente un nuovo giocatore dell’Avellino. Un passaggio naturale per un profilo giovane che ha bisogno di continuità, minuti e responsabilità, elementi che il club  biancoverde  è pronto a garantirgli. L’arrivo in città è avvenuto in serata, in un clima di entusiasmo e curiosità. Davanti all’hotel che lo ospiterà  Reale  non ha nascosto le emozioni per l’inizio di questa nuova avventura:  «Sono contentissimo di essere qui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

