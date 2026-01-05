Real Cerretese - Lucchese | la frenatina Pantera mezza stecca senza conseguenze
Nella sfida tra Real Cerretese e Lucchese, la partita si è conclusa con un pareggio per 1-1. La
CERRETESE 1 LUCCHESE 1 CERRETESE (4-4-2): Battini; Orsucci, Dal Porto (20’ st Bargellini), Nieri, Romiti; Mordagnà, Stringara (20’ st Sogli Degl’Innocenti), Gargiulo, Melani; Bouhafa, Ferrara. (A disp.: Cirillo, Tramacere Falco, Bergellini, Cappelli, Lapi, Sogli Degl’Innocenti, Shaid Abbas, Camaiani). All.: Petroni. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (40’ st Xeka), Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Del Rosso, Palma (21’ st Bartolotta), Russo (31’ st Sansaro); Riad, Camilli, Colferai (21’ st Caggianese). (A disp.: Ennached, Onu, Rotondo, Piazze, Ragghianti). All.: Pirozzi. Arbitro: Magherini di Prato (assistenti: Pancioni e Peloni di Arezzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
CLASSIFICA: Lucchese, Zenith Prato 33; Viareggio 30; Belvedere 28; Sporting Cecina 27; Castelnuovo, Real Cerretese 24; Fratres Perignano 23; Fucecchio, Sestese 22; San Giuliano, Montespertoli 21; Massese 17; Real Forte Querceta, Larcianese 15; Pro Li - facebook.com facebook
