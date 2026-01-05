Re Carlo, il toccante tributo a Eva Schloss, sorellastra di Anna Frank.

Il 3 gennaio 2026, all’età di 96 anni, è deceduta Eva Schloss, sorellastra di Anna Frank e testimone della Shoah. Sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, ha dedicato la vita a ricordare le atrocità dell’Olocausto, promuovendo memoria e sensibilità. La sua testimonianza rimane un importante monito contro l’odio e l’intolleranza, contribuendo a mantenere viva la memoria di quegli eventi.

Il 3 gennaio 2026, a 96 anni, Eva Schloss è morta, dopo essere sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e aver trascorso l’intera vita a ricordare gli orrori dell’Olocausto affinché potessero non essere mai più ripetuti. Schloss era sorellastra di Anna Frank e aveva a lungo collaborato alla Fondazione dedicata alla sorella, di cui anche la Regina Camilla era promotrice. Commovente l’omaggio resole da Re Carlo. Il dolce ricordo di Re Carlo. “Mia moglie e io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Eva Schloss” ha dichiarato Re Carlo in una nota diffusa dalla PA Media Agency. 🔗 Leggi su Dilei.it

