Rc Auto | stangata per 14mila liguri ma c' è anche una buona notizia
Il nuovo anno porta con sé notizie contrastanti per gli automobilisti liguri. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile, oltre 14.000 conducenti della regione hanno subito un aumento delle tariffe. Tuttavia, accanto a questa notizia, si può trovare anche qualche segnale positivo, offrendo un quadro completo della situazione attuale del mercato delle polizze auto in Liguria.
Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 14.000 automobilisti liguri; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
