Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 5 gennaio
Ecco la rassegna stampa odierna dedicata alla Juventus, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di lunedì 5 gennaio. Un'analisi degli articoli e delle notizie più rilevanti relative alla squadra, per offrire un quadro completo delle tematiche e degli aggiornamenti più recenti.
Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 5 gennaio. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola lunedì 5 gennaio: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tre gol al Verona, La Stampa in prima pagina: "Super Toro. Per la Juve la carta Kessié" - Proprio quando il tonfo in casa contro il Cagliari aveva lasciato qualche rammarico e scoria di troppo, ecco il ritorno in grande stile del Torino al. tuttomercatoweb.com
Il Lecce ferma la Juventus. La Stampa titola in taglio alto: "David e Openda sprecano" - La Juventus rallenta la propria rincorsa alle prime posizioni e in casa contro il Lecce non va oltre l'1- tuttomercatoweb.com
Prime pagine: “Juve, regali da signora”; “Il corto muro” - 1 della Juventus in casa contro il Lecce, con i bianconeri che sbagliano un rigore e perdono così due punti importanti in classifica. gianlucadimarzio.com
TUTTONOTIZIE Rassegna Stampa Sportiva 04?01?2026 Juventus Lecce analisi dei quotidiani
