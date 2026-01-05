Rassegna condivisa 26 | al Piccolo Teatro Fonderia Grock va in scena Una vita senza una piega

Al Piccolo Teatro Fonderia Grock si presenta “Una vita senza una piega”, terzo appuntamento della Rassegna condivisa 26. Questo progetto si distingue per una direzione artistica partecipata e democratica, coinvolgendo la comunità e il pubblico nella scelta degli spettacoli. L’evento rappresenta un momento importante di confronto culturale, offrendo un’occasione di riflessione e di scoperta nel panorama teatrale locale.

