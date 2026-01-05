Raspadori Roma in attesa | spunta l’ombra del Napoli

Il trasferimento di Giacomo Raspadori dalla Sampdoria alla Roma è attualmente in fase di valutazione, con alcuni segnali che suggeriscono un possibile interesse del Napoli. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora raggiunto una conclusione definitiva, lasciando aperti diversi scenari sul futuro del calciatore. La situazione rimane in evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino di Raspadori.

Il futuro di Giacomo Raspadori resta avvolto nell'incertezza, nonostante una trattativa che sembrava ormai instradata.

