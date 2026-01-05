Rapina a portavalori chiuso tratto A14

Nella mattina di oggi, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara. La chiusura è dovuta a una rapina a un furgone portavalori avvenuta intorno alle 7, all'altezza del km 402. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti sulla viabilità e le eventuali riaperture.

8.00 Alle ore 7 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, a causa di una rapina a un furgone un portavalori, avvenuto all'altezza del km 402. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Nella rapina sono rimasti coinvolti anche un camion e tre auto. Traffico bloccato, code e disagi.

