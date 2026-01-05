Rapina a Firenze in gioielleria | commerciante aggredita portati via monili d’oro
Il 5 gennaio 2026, una gioielleria a Firenze è stata vittima di una rapina. Un malvivente ha aggredito il commerciante e si è impossessato di alcuni monili d’oro, fuggendo successivamente in scooter. L’episodio si è svolto in pochi minuti, lasciando la comunità locale in attesa di chiarimenti e di eventuali sviluppi investigativi.
Firenze, 5 gennaio 2026 – E’ accaduto tutto in pochissimi minuti, con una gioielleria assaltata da un malvivente che poi è scappato in scooter. Paura nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio a Firenze, in via Pisana. Un uomo ha rapinato una gioielleria facendosi consegnare monili d’oro per poi fuggire. La rapina è avvenuta a mani nude. Afferrata per il collo. Secondo i primi rilievi, il rapinatore non aveva con sé armi. Entrato nell’esercizio commerciale come un normale cliente, si è invece avventato sulla titolare: l’ha stretta al collo minacciandola e facendosi consegnare diversi preziosi. Poi è fuggito, dileguandosi nel traffico a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Lanazione.it
