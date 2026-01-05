Rapina a Firenze in gioielleria | commerciante aggredita portati via monili d’oro

Il 5 gennaio 2026, una gioielleria a Firenze è stata vittima di una rapina. Un malvivente ha aggredito il commerciante e si è impossessato di alcuni monili d’oro, fuggendo successivamente in scooter. L’episodio si è svolto in pochi minuti, lasciando la comunità locale in attesa di chiarimenti e di eventuali sviluppi investigativi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.