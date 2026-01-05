Raoul Bova | Difficile rialzarsi ma cosa dovrei fare? Farla finita e darla vinta a chi ha cercato di affossarmi?
Raoul Bova affronta il difficile momento legato alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, che hanno coinvolto anche chat private. In un’intervista, l’attore riflette sulla difficoltà di riprendersi e sulle scelte da compiere di fronte a situazioni complicate. Un’occasione per comprendere il suo punto di vista su un episodio che ha attirato molta attenzione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.
Raoul Bova torna a parlare del caso che lo ha travolto di recente e delle chat private diffuse da Fabrizio Corona. L'attore ha confidato come ha ritrovato il suo equilibrio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un meraviglioso intervento quello di Raoul Bova a #DomenicaIn: se ve lo siete perso e volete qualche anticipazione su #DonMatteo15 – in arrivo dall'8 gennaio su Rai1, basta un click su RaiPlay! - facebook.com facebook
Beatrice Arnera, legata a Raoul Bova e perseguitata sui social: 'Vittima di odio e inviti al suicidio' #ANSA x.com
