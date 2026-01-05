Raoul Bova affronta il difficile momento legato alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, che hanno coinvolto anche chat private. In un’intervista, l’attore riflette sulla difficoltà di riprendersi e sulle scelte da compiere di fronte a situazioni complicate. Un’occasione per comprendere il suo punto di vista su un episodio che ha attirato molta attenzione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Raoul Bova torna a parlare del caso che lo ha travolto di recente e delle chat private diffuse da Fabrizio Corona. L'attore ha confidato come ha ritrovato il suo equilibrio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Raoul Bova, Beatrice Arnera e lo scandalo: “Difficile rialzarsi”

Leggi anche: Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raoul Bova: È difficile rialzarsi quando hai tutto il mondo contro; Raoul Bova torna con Don Matteo 15: «Dicevano che la Rai mi avrebbe licenziato dopo la crisi con Rocio, difficile rialzarsi ma i figli...; Raoul Bova: «Quando tutti sono contro di te, rialzarsi è un atto di fede»; Raoul Bova: “Anch’io come Don Matteo credo nel perdono”.

Raoul Bova: “Difficile rialzarsi ma cosa dovrei fare? Farla finita e darla vinta a chi ha cercato di affossarmi?” - Raoul Bova torna a parlare del caso che lo ha travolto di recente e delle chat private diffuse da Fabrizio Corona ... fanpage.it