Rangers-Aberdeen martedì 06 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i padroni di casa

Analisi e aggiornamenti su Rangers-Aberdeen, in programma martedì 6 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle opportunità per i padroni di casa. Dopo aver conquistato il 449° Old Firm, i Rangers si avvicinano alla leadership del campionato scozzese, attualmente occupata dagli Hearts con sei punti di vantaggio.

Vincendo il il 449° Old Firm, i Rangers hanno raggiunto il Celtic nella classifica del campionato scozzese che però vede sempre gli Hearts avanti a tutti con sei punti di vantaggio. Con 18 partite ancora da giocare però i giochi sono ancora apertissimi ed infatti secondo i bookmaker il club di Edimburgo è favorito ma .

