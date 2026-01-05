Rangers-Aberdeen martedì 06 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match Rangers-Aberdeen, valido per il campionato scozzese. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici della sfida. I Rangers, vincendo il 449° Old Firm, hanno raggiunto il Celtic in classifica, mentre gli Hearts mantengono un vantaggio di sei punti. Un incontro importante nel contesto della stagione.

Vincendo il il 449° Old Firm, i Rangers hanno raggiunto il Celtic nella classifica del campionato scozzese che però vede sempre gli Hearts avanti a tutti con sei punti di vantaggio. Con 18 partite ancora da giocare però i giochi sono ancora apertissimi ed infatti secondo i bookmaker il club di Edimburgo è favorito ma . AMARCORD: IL LEGGENDARIO ABERDEEN DI SIR ALEX In Scozia è quasi prassi: a fine stagione vincono i cattolici, il Celtic di Glasgow, o trionfano i protestanti, i Rangers di Glasgow. Le altre vittorie sono eventi eccezionali, perle tanto rare quanto incredi

