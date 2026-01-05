Radunovic e Sernicola centrata la porta Per la difesa la prima scelta è Odenthal

La rosa del nostro club si rinnova con l’arrivo di Radunovic tra i pali e Sernicola sulla fascia, entrambi in prestito. Per rafforzare la difesa, la prima scelta è Odenthal, in sostituzione di Cistana passato al Bari. Inoltre, si cerca un regista affidabile per coprire la partenza di Bohinen e compensare la perdita tecnica di Esposito, mantenendo così equilibrio e competitività nella squadra.

Sistemato il capitolo portieri con l'arrivo di Radunovic in prestito secco dal Cagliari, apportata nuova linfa vitale sulla fascia con l'approdo di Sernicola, anche lui in prestito dalla Cremonese, permangono le urgenze di dotare la squadra di un difensore esperto (Odenthal), anche alla luce della partenza di Cistana, passato in prestito al Bari e di un regista (Bohinen) in grado di supplire alla grave perdita tecnica che l'addio di Esposito ha determinato. Trattasi di urgenze in linea con i diktat di mister Roberto Donadoni che ha parlato di "chiudere gli acquisti subito". Per il 25enne difensore Cas Odenthal, considerato la prima scelta da parte dell'area tecnica, vi sarebbe un accordo di massima con il Sassuolo per la contribuzione del suo elevato stipendio, fermo restando la concorrenza della Sampdoria.

