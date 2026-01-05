Radici che spaccano l' asfalto | maxi piano da 750mila euro per intervenire su nove viali

A Marina Romea, un maxi piano da 750mila euro mira a intervenire su nove viali, affrontando il problema delle radici che danneggiano strade e marciapiedi. La frazione, caratterizzata da alberature e viali, necessita di interventi di bonifica per garantire sicurezza e tutela del patrimonio urbano. Sono già stati realizzati alcuni lavori, con altri ancora in programma, per preservare l'integrità delle infrastrutture e migliorare la vivibilità del quartiere.

Marina Romea, ricca di viali e di alberature, è tra le frazioni dove si fa più forte l’esigenza di bonifica delle radici che affiorano e danneggiano la sede stradale o i marciapiedi; pertanto sono diversi gli interventi già realizzati e altri sono in programma.Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

