Raccolta rifiuti 6 gennaio a Viterbo | il ritiro porta a porta zona per zona

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Viterbo subirà variazioni il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. Per garantire continuità, il ritiro sarà effettuato secondo modalità specifiche zona per zona, rispettando il calendario festivo. Si consiglia di consultare le indicazioni locali per eventuali dettagli e modifiche, assicurando una gestione corretta dei rifiuti durante la giornata.

Variazioni nel ritiro dei rifiuti porta a porta a Viterbo per l'Epifania. In occasione del 6 gennaio, festivo infrasettimanale, il servizio viene garantito con apposite modalità.Zona A-CS (centro storico)Raccolta antimeridiana carta per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, compreso il.

Viterbo: per il 6 gennaio variazioni della raccolta dei rifiuti porta a porta - In occasione del 6 gennaio, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito con le seguenti modalità: nella zona A- civonline.it

Raccolta rifiuti, stop solo a Natale e Capodanno: avviso di CEM Ambiente - CEM Ambiente precisa inoltre che il servizio sarà invece regolarmente garantito nelle giornate di venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, senza alcuna variazione rispetto al normale calenda ... mbnews.it

VARIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI 6 E 7 GENNAIO A causa della chiusura festiva degli impianti nel giorno dell'Epifania, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel Comune di Satriano di Lucania subirà le seguenti variazioni: martedì 6 gennaio non v - facebook.com facebook

