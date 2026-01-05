Qui comO Suwarso rilancia | Nuovo stadio da 15 mila posti e dieci ristoranti

Qui comO. Suwarso annuncia un nuovo stadio da 15 mila posti e dieci ristoranti, segnando un investimento importante per il club. Nel frattempo, Como piange la scomparsa di Claudio Corti, storico magazziniere del team, deceduto all’età di 81 anni dopo un incidente in bicicletta a Cavallasca. La città vive momenti di entusiasmo sportivo e di commozione per una figura che ha condiviso molte stagioni con il club.

Nei giorni più felici della stagione calcistica, con la squadra di Fabregas che punta la zona Champions dopo le ultime due vittorie, Como piange Claudio Corti, storico magazziniere del club scomparso a 81 anni dopo essere caduto in bicicletta a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia. "È con estrema tristezza che il Como esprime le sue condoglianze e si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Carlo, un vero lariano e per anni un magazziniere appassionato e un volontario per il Como 1907 ", le parole del ds Carlalberto Ludi. Intanto il presidente Mirwan Suwarso, nel podcast statunitense The Athletic torna a parlare del progetto stadio: "Il nostro piano è di convertirlo in una struttura polifunzionale per il turismo - afferma il rappresentante della famiglia Hartono - Quindi dovrebbe avere circa 10 ristoranti, tutti con vista sul lago.

