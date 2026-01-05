QUI BERGAMO Atalanta da scalata alla quarta posizione | Contro la Roma vittoria per la svolta
L’Atalanta si avvicina alla zona europea con una serie di risultati positivi sotto la gestione di Palladino. Dopo la vittoria contro la Roma, i nerazzurri sono risaliti all’ottavo posto in classifica, con 25 punti. La squadra si prepara a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la posizione e avvicinarsi alle prime quattro.
Scalata in corso per l’Atalanta. Dopo la vittoria casalinga contro la Roma, quarto successo in sette gare di campionato di gestione Palladino, i nerazzurri sono risaliti all’ottavo posto con 25 punti, a otto lunghezze di distanza dal quarto posto a quota 33. E ora la Dea, attesa mercoledì da un altro confronto diretto a Bologna, con un ulteriore risultato positivo può svoltare la boa di metà stagione a quota 26 o 28. "Credo che contro la Roma sia stata una partita perfetta, credo sia stata la partita della svolta, perché abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte e siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista", ha sottolineato Palladino, elogiando lo spirito e la mentalità del suo gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
