Quell’onda di fuoco è stata improvvisa e devastante Il racconto di Alessandra Galli sopravvissuta alla strage di Crans-Montana

Alessandra Galli, sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, racconta un episodio di grande impatto. La sua testimonianza, pubblicata su La Repubblica, descrive con sobrietà e chiarezza la devastante improvvisità dell’evento. A 55 anni, Galli condivide la sua esperienza di sopravvivenza in un incidente che ha lasciato un segno profondo, evidenziando l’importanza di affrontare con attenzione e rispetto tali situazioni.

«Quell’onda di fuoco è stata improvvisa e devastante, ancora non so come sono sopravvissuta». È una testimonianza durissima quella affidata a La Repubblica da Alessandra Galli, 55 anni, una delle italiane sopravvissute all’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana. Ricoverata inizialmente in Svizzera e poi trasferita in Italia, la donna è la prima ferita italiana ad essere nelle condizioni di parlare dopo la strage. Interamente fasciata per contrastare le infezioni causate dalle ustioni, Alessandra Galli è stata trasportata in elicottero dall’ospedale cantonale di Aarau al Niguarda di Milano, dove è atterrata nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

