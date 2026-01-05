Quattro denunce dei Carabinieri uno in casa aveva elettrodomestici rubati del valore di 25mila euro
Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena, con l'ausilio delle stazioni di Macerone e San Carlo, hanno effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di quattro persone. In un caso, all’interno di un’abitazione sono stati rinvenuti elettrodomestici per un valore di circa 25.000 euro, risultati rubati. Le attività si inseriscono in un più ampio intervento di sicurezza e prevenzione sul territorio.
Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Macerone e San Carlo, hanno svolto dei controlli che hanno portato alla denuncia di quattro persone. Curiosa la vicenda di un uomo che in casa aveva una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
