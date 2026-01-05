Quasi 700 italiani bloccati tra Egitto e Yemen il caos a fine vacanza | l’avviso ignorato e il soccorso dalle ambasciate

Attualmente circa 680 cittadini italiani si trovano bloccati tra Egitto e Yemen, rispettivamente a Sharm El-Sheikh e Socotra, a causa di situazioni di emergenza. La difficoltà nel lasciare queste destinazioni deriva da circostanze impreviste e dall’inosservanza di avvisi ufficiali. Le ambasciate italiane stanno intervenendo per garantire assistenza e facilitare il rientro dei viaggiatori coinvolti.

Sono circa 680 i turisti italiani che in queste ore non riescono a lasciare due destinazioni molto diverse tra loro: la località balneare di Sharm El-Sheik e l'isola yemenita di Socotra nel mare Arabico. Le ragioni del blocco sono differenti. Nel caso egiziano, tre voli commerciali diretti verso Milano sono stati cancellati ieri a causa di un guasto tecnico ai sistemi di comunicazione che ha portato alla sospensione temporanea del traffico aereo dalla Grecia. A Socotra invece, i collegamenti sono saltati dopo gli scontri scoppiati nello Yemen meridionale tra truppe governative e forze separatiste, che hanno di fatto paralizzato i movimenti aerei.

