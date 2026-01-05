Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia in base a diversi fattori, tra cui il Prezzo Unico Nazionale (PUN). Il PUN rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando le tariffe e i costi finali per i consumatori. Conoscere l’andamento di questo prezzo è utile per comprendere meglio l’andamento dei costi energetici attuali e le dinamiche di mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato all'ingrosso. Al 5 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1226 €kWh (pari a 122,62 €MWh), segnando un incremento rispetto ai valori medi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. Questi elementi possono variare sensibilmente tra i diversi fornitori e offerte, rendendo fondamentale confrontare le proposte disponibili.

