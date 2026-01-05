Quanto costa l'esonero di Amorim al Manchester United | dovranno pagargli oltre 11 milioni di euro

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esonero di Ruben Amorim dal Manchester United comporta un costo considerevole. La società dovrà sostenere un pagamento di oltre 11 milioni di euro, coprendo lo stipendio dell'allenatore fino a giugno 2027. Si tratta di una cifra significativa che riflette gli accordi contrattuali stipulati prima della separazione.

Conti alla mano, l'esonero di Ruben Amorim costa carissimo al Manchester United: dovrà pagargli lo stipendio fino a giugno 2027 per un totale di oltre 11 milioni. Cui si aggiungono i 10 pagati per liberarlo dallo Sporting solo 14 mesi fa e i 16 dati a Ten Hag, anche lui esonerato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Manchester United, ufficiale l’esonero di Amorim

Leggi anche: Il Manchester United prepara un doppio trasferimento da 120 milioni di euro per Amorim

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

costa esonero amorim manchesterQuanto costa l’esonero di Amorim al Manchester United: dovranno pagargli oltre 11 milioni di euro - Conti alla mano, l'esonero di Ruben Amorim costa carissimo al Manchester United: dovrà pagargli lo stipendio fino a giugno 2027 per un totale di oltre ... fanpage.it

costa esonero amorim manchesterManchester United, quanto è costato il flop Ruben Amorim: cifre clamorose - L'allenatore portoghese fu liberato dal suo vincolo con lo Sporting Lisbona nel novembre 2024 per 11 milioni di euro I suoi 13 mesi di gestione saranno ricordati come uno dei più clamorosi flop della ... msn.com

costa esonero amorim manchesterIl Manchester United esonera Amorim: tra i motivi anche il caso Zirkzee - Il tecnico è stato sollevato dall'incarico questa mattina: tra le cause dell'allontanamento anche le difficoltà a trovare un sostituto per il giocatore cercato dalla Roma ... ilromanista.eu

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.