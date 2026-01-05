Quanto costa l'esonero di Amorim al Manchester United | dovranno pagargli oltre 11 milioni di euro

L'esonero di Ruben Amorim dal Manchester United comporta un costo considerevole. La società dovrà sostenere un pagamento di oltre 11 milioni di euro, coprendo lo stipendio dell'allenatore fino a giugno 2027. Si tratta di una cifra significativa che riflette gli accordi contrattuali stipulati prima della separazione.

Conti alla mano, l'esonero di Ruben Amorim costa carissimo al Manchester United: dovrà pagargli lo stipendio fino a giugno 2027 per un totale di oltre 11 milioni. Cui si aggiungono i 10 pagati per liberarlo dallo Sporting solo 14 mesi fa e i 16 dati a Ten Hag, anche lui esonerato.

Manchester United, quanto è costato il flop Ruben Amorim: cifre clamorose - L'allenatore portoghese fu liberato dal suo vincolo con lo Sporting Lisbona nel novembre 2024 per 11 milioni di euro I suoi 13 mesi di gestione saranno ricordati come uno dei più clamorosi flop della ... msn.com

Il Manchester United esonera Amorim: tra i motivi anche il caso Zirkzee - Il tecnico è stato sollevato dall'incarico questa mattina: tra le cause dell'allontanamento anche le difficoltà a trovare un sostituto per il giocatore cercato dalla Roma ... ilromanista.eu

