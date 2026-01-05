Quanto costa il giro del mondo in nave | crociera in partenza da Genova

Il costo di un giro del mondo in nave varia in base alla durata, alla categoria della cabina e ai servizi scelti. La settima Msc World Cruise, in partenza da Genova il 5 gennaio 2026, rappresenta un’occasione unica per esplorare il pianeta in circa 110 giorni. Per conoscere i prezzi e le opzioni disponibili, è consigliabile consultare direttamente il sito della compagnia o un agente di viaggio specializzato.

Parte stasera, lunedì 5 gennaio 2026, da Genova, il viaggio più lungo di sempre di Msc Crociere. Si tratta della settima Msc World Cruise che quest'anno durerà circa dieci giorni in più. Viaggio di 132 giorni: a bordo 2.300 personeParliamo di un viaggio di 132 giorni che toccherà 46 destinazioni.

