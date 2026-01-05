Quando un arresto diventa un' occasione per vendere Da Maduro a Messina Denaro
L’arresto di figure di rilievo ha spesso suscitato riflessioni sul loro ruolo e sulle opportunità che ne derivano. Questa analisi approfondisce come, in alcune circostanze, anche momenti delicati possano essere trasformati in occasioni di comunicazione e strategia, analizzando casi come quelli di Maduro e Messina Denaro. Un’attenzione particolare alle dinamiche di immagine e percezione pubblica in situazioni di crisi o di controllo giudiziario.
Comodi, anche sotto arresto. È lo slogan che potrebbe essere utilizzato da Nike e Origin dopo l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro avvenuto 2&nbs. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Quando un arresto diventa un'occasione per vendere. Da Maduro a Messina Denaro - Dopo che il presidente venezuelano è stato raffigurato durante l'arresto con una felpa azzurra del brand Origin e una tuta grigia Nike Tech, le ricerche e le vendite di questi prodotti sono schizzati ... ilfoglio.it
Dopo l’attacco al Venezuela e l’arresto del suo Presidente, ogni domanda diventa lecita. Se uno Stato può essere colpito perché giudicato “illegittimo”, allora cosa dovremmo dedurre dalle parole di marzo 2025 con cui Donald Trump ha definito l’Unione europ - facebook.com facebook
