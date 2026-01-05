Quando la voce nasce dagli occhi la laurea di Andrea oltre ogni limite
Andrea Visciano, affetto da una grave disabilità motoria sin dalla nascita, utilizza un comunicatore oculare ad alta tecnologia per esprimersi. La sua laurea rappresenta un esempio di determinazione e di come, grazie alle innovazioni tecnologiche, sia possibile superare limiti apparentemente insormontabili. Questa storia dimostra come, anche in condizioni complesse, la passione e la volontà possano aprire nuove strade verso il successo.
Tempo di lettura: 2 minuti A causa di una grave disabilità motoria che l’ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tradurre il movimento dei suoi occhi in parole. Ciò nonostante, a 26 anni, ha potuto festeggiare il conseguimento della laurea in Scienze della comunicazione-indirizzo Digital marketing, superando barriere fisiche e culturali grazie alla determinazione, allo studio e alla tecnologia. A raccontare la sua storia è l’ Asl Napoli 3 Sud, che da sempre segue il ragazzo e la sua famiglia di Torre del Greco attraverso l’unità operativa complessa cure domiciliari diretta da Maria Galdi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: La guerra alla flotta ombra oltre ogni limite
Leggi anche: Protetto: La guerra alla “Flotta Fantasma” oltre ogni limite
Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite.
Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite - A causa di una grave disabilità motoria che l'ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tra ... msn.com
Quando la voce nasce dagli occhi Andrea Visciano si laurea oltre ogni limite - da sinistra: Un’aula universitaria carica di emozione ha celebrato nei giorni scorsi la laurea di Andrea Visciano, 26 anni di Torre del Greco, che ha conseguito il titolo di dottore in Scienze della C ... laprovinciaonline.info
Torre del Greco, oltre ogni limite: la laurea di Andrea Visciano è un messaggio di speranza - Un’aula universitaria carica di emozione ha celebrato nei giorni scorsi la laurea di Andrea Visciano, 26 anni di Torre de ... lostrillone.tv
Futura Production nasce per dare voce a un’informazione consapevole, attenta alla sostenibilità, all’agricoltura biologica e alle grandi sfide del nostro tempo. Dall’attualità alla politica, dai talk show ai dibattiti sportivi. Seguici sui nostri social e resta aggio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.