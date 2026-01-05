Andrea Visciano, affetto da una grave disabilità motoria sin dalla nascita, utilizza un comunicatore oculare ad alta tecnologia per esprimersi. La sua laurea rappresenta un esempio di determinazione e di come, grazie alle innovazioni tecnologiche, sia possibile superare limiti apparentemente insormontabili. Questa storia dimostra come, anche in condizioni complesse, la passione e la volontà possano aprire nuove strade verso il successo.

Tempo di lettura: 2 minuti A causa di una grave disabilità motoria che l’ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tradurre il movimento dei suoi occhi in parole. Ciò nonostante, a 26 anni, ha potuto festeggiare il conseguimento della laurea in Scienze della comunicazione-indirizzo Digital marketing, superando barriere fisiche e culturali grazie alla determinazione, allo studio e alla tecnologia. A raccontare la sua storia è l’ Asl Napoli 3 Sud, che da sempre segue il ragazzo e la sua famiglia di Torre del Greco attraverso l’unità operativa complessa cure domiciliari diretta da Maria Galdi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quando la voce nasce dagli occhi, la laurea di Andrea oltre ogni limite

Leggi anche: La guerra alla flotta ombra oltre ogni limite

Leggi anche: Protetto: La guerra alla “Flotta Fantasma” oltre ogni limite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite.

Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite - A causa di una grave disabilità motoria che l'ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tra ... msn.com