Andrea Visciano, affetto da una grave disabilità motoria fin dalla nascita, utilizza un comunicatore oculare ad alta tecnologia per interagire con il mondo. Attraverso il movimento dei suoi occhi, riesce a comunicare e condividere le proprie idee, dimostrando come l’innovazione possa superare le barriere fisiche. La sua esperienza evidenzia l’importanza delle tecnologie assistive nel favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti A causa di una grave disabilità motoria che l’ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tradurre il movimento dei suoi occhi in parole. Ciò nonostante, a 26 anni, ha potuto festeggiare il conseguimento della laurea in Scienze della comunicazione-indirizzo Digital marketing, superando barriere fisiche e culturali grazie alla determinazione, allo studio e alla tecnologia. A raccontare la sua storia è l’ Asl Napoli 3 Sud, che da sempre segue il ragazzo e la sua famiglia di Torre del Greco attraverso l’unità operativa complessa cure domiciliari diretta da Maria Galdi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite

Leggi anche: Quando la voce nasce dagli occhi, la laurea di Andrea oltre ogni limite

Leggi anche: La guerra alla flotta ombra oltre ogni limite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite; Campi, operazione sicurezza e controllo.

Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite - A causa di una grave disabilità motoria che l'ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tra ... msn.com