Quando la giustizia diventa geopolitica | il Titolo 18 e il caso Venezuela

Il Titolo 18 rappresenta una componente fondamentale del sistema giudiziario statunitense, definendo le norme penali e le sanzioni applicabili. Recentemente, questa legislazione è tornata al centro dell’attenzione in relazione alla situazione politica in Venezuela, evidenziando come le questioni legali possano assumere connotazioni geopolitiche. Questo articolo analizza il ruolo del Titolo 18 e le implicazioni internazionali di un caso che ha suscitato attenzione globale.

Le prime ore della notte a Caracas sono state segnate da un'escalation che ha immediatamente fatto il giro delle redazioni internazionali. Al di là della ricostruzione dei fatti – ancora oggetto di versioni contrastanti – l'episodio si inserisce in una dinamica più ampia e strutturale: il confronto tra gli Stati Uniti e il Venezuela non si combatte più soltanto sul piano diplomatico, economico o militare ma si estende con forza crescente al terreno giuridico. Il nuovo fronte giuridico della crisi internazionale. È su questo sfondo che torna centrale il Titolo 18 dello United States Code, il codice penale federale americano.

