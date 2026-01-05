Quando iniziamo a preoccuparci dei capelli?

A quale età iniziamo a preoccuparci dei capelli? Molti pensano che questa consapevolezza arrivi durante l’adolescenza, intorno ai 14 o 16 anni. Tuttavia, le prime preoccupazioni possono sorgere anche in età più giovane, influenzate da cambiamenti ormonali, abitudini o fattori genetici. Comprendere quando e perché iniziamo a preoccuparci dei nostri capelli può aiutare a adottare le corrette strategie di cura fin dai primi anni.

A quale età iniziamo a preoccuparci dei capelli? Personalmente avrei detto dai 1416 anni in poi, ma a quanto pare si inizia molto prima. La prova? Stavo parlando con una collega di un articolo sui tagli da fare per fare sembrare più voluminosi i capelli fini che aveva avuto un discreto successo. Risposi che quando si parla di problematiche di capelli e di soluzioni, ecco che magicamente le ricerche su Google schizzano alle stelle. Quanti adulti possono considerarsi davvero soddisfatti della propria chioma? C’è chi ha ricci ingestibili, capelli crespi, fusti sottili e, soprattutto per gli uomini, la calvizie più o meno avanzata. 🔗 Leggi su Amica.it

