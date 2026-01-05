Quando il Natale canta con il cuore della tradizione le voci toccano l' anima

Nel silenzio della chiesa di S. Domenico, i canti natalizi hanno risuonato con autenticità e semplicità, creando un’atmosfera di calore e condivisione. Il “Concerto di Natale” dedicato alle tradizioni musicali ha offerto un momento di riflessione e unione, portando alla luce l’essenza di questa festività attraverso le voci che toccano l’anima e rinsaldano il senso di comunità.

Natale 2025 a Napoli: 5 cose da fare la sera del 25 dicembre - Il tradizionale Concerto al Duomo, Alessandro Siani al Diana, Sal Da Vinci all'Augusteo, il Canto di Natale a Il Pozzo e Il Pendolo e Francesco Cicchella al Cilea ... napolitoday.it

La magia del Natale a Casa Ruffino - Un viaggio tra tradizione, grandi vini e ospitalità nel cuore della Toscana - Il Natale a Casa Ruffino non è un semplice evento, è un invito a entrare in un luogo dove storia, gusto e bellezza si intrecciano. lanazione.it

CANTA BIMBO 2026 #natale2025 #2026newyear #HappyNewYear #santaninfa - facebook.com facebook

«Il Natale è una musica che il cuore canta sottovoce» (Maya Angelou). Buongiorno e Buon Natale, amici! #25dicembre x.com

