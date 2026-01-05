Quando il Natale canta con il cuore della tradizione le voci toccano l' anima
Nel silenzio della chiesa di S. Domenico, i canti natalizi hanno risuonato con autenticità e semplicità, creando un’atmosfera di calore e condivisione. Il “Concerto di Natale” dedicato alle tradizioni musicali ha offerto un momento di riflessione e unione, portando alla luce l’essenza di questa festività attraverso le voci che toccano l’anima e rinsaldano il senso di comunità.
Nel silenzio raccolto della chiesa di S. Domenico, le note dei canti natalizi hanno acceso una luce speciale, capace di scaldare i cuori e unire un'intera comunità: il "Concerto di Natale" dedicato ai canti della tradizione non è stato solo un appuntamento musicale, ma un vero e proprio viaggio.
