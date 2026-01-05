Quando il giornalismo diventa spettacolo e la notizia uno show

Nel 1951 esce il film "L'asso nella manica" di Billy Wilder. Un poveraccio rimane intrappolato in una grotta nel deserto del New Mexico; un giornalista arriva, fiuta la notizia e l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. "L'infotainment" conquista le home page dell'informazione digitale - "Troppi dati, inizia direttamente con un'intervista, un esempio concreto, qualcosa che catturi l'attenzione del lettore".

Me contro Te, il matrimonio diventa uno spettacolo con biglietti fino a 250 euro. Esplode la polemica: “L’invito non è a festeggiare, è a pagare” - La giornalista Francesca Barra critica l’operazione lanciata dalla coppia: "Si monetizza l’intimità e si confonde l’invito con la vendita" I Me contro Te, ovvero gli youtuber Sofì e Luì, hanno deciso ... tpi.it

Scienza e giornalismo spettacolo: tra pedate e catapulte (con balle) - Leggi e condividi, anche se la firma, Edoardo Boncinelli, ogni tanto e anche di recente (qui 26/4) la trovi sotto l’affermazione che ... avvenire.it

Signorini nel caos: le foto di Salemi e Pretelli che cambiano tutto!

Alla scuola media di Lodi Vecchio il giornalismo diventa educazione civica. Un dialogo sulla pace e sull’importanza dell’informazione con Salvatore Garzillo. Per l'approfondimento e il racconto dell'incontro corri in edicola ad acquistare l'ultimo numero di Lodi - facebook.com facebook

