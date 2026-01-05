Quando gioca Sinner con Alcaraz e Auger Aliassime? Orari programma tv streaming
Jannik Sinner disputerà due incontri di esibizione prima degli Australian Open, in programma sabato 10 gennaio a partire dalle 8. Questi match rappresentano un’occasione per il tennista italiano di prepararsi al meglio prima del primo grande torneo della stagione. Per conoscere orari, programma, canali TV e streaming, si consiglia di consultare fonti ufficiali e aggiornamenti sulla piattaforma del torneo.
Jannik Sinner non giocherà match ufficiali prima degli Australian Open, ma giocherà due incontri d’esibizione prima del primo torneo stagionale del Grand Slam: sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane, alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne. In Corea del Sud si terrà il primo incrocio stagionale tra i primi due tennisti del ranking ATP, che hanno fatto la scelta comune di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio, mentre la sfida con il nordamericano arriverà nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, dove l’azzurro giocherà l’ultimo incontro di preparazione prima dell’esordio ufficiale stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
